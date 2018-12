Auch an Feiertagen sollen richtige Partys steigen

Luzerner sollen auch an hohen Feiertagen die ganze Nacht lang Party machen dürfen: Der Kantonsrat hat gestern einen Vorstoss von David Roth (SP) mit 68 zu 32 Stimmen grundsätzlich gutgeheissen, gemäss dem das Tanzen nach der Polizeistunde auch an hohen Feiertagen erlaubt werden soll.

Umfrage Würden Sie in Luzern auch die Feiertage durchfeiern? Ja, unbedingt.

Nein, ich mag es lieber besinnlich.

Ich gehe allgemein nicht in Clubs.

Heute ist dies nur bis 0.30 Uhr erlaubt, Gesuche um Verlängerungen werden nicht bewilligt.

Nur die SVP stützte das Anliegen nicht. Allerdings fand eine Mehrheit, dass es unverhältnismässig wäre, nur wegen des Tanzverbots das Gastgewerbegesetz zu ändern. Dies soll bei einer Gesetzesrevision erfolgen. Deswegen wurde die Motion als weniger verbindliches Postulates überwiesen. Motionär David Roth: «Ich hoffe nun, dass die Revision bald kommt, die politische Mehrheit für das Anliegen ist da.»

Luzerner weichen in Nachbarkantone aus

Dass in Luzern an Feiertagen ab halbeins Tanzverbot ist, hat man auch in umliegenden Kantonen gemerkt, wo dieses nicht gilt: Schon an Pfingsten 2017 fand in der Zuger Lounge & Gallery eine Party mit Namen «Tanzerlaubnis» statt. In Luzern waren an diesem Datum Clubs wie das Vegas gar nicht erst offen.

Beide Clubs verantwortet Philipp Waldis. Er sagt: «Für den wirtschaftlichen Standort in Luzern ist eine Liberalisierung von Vorteil.» Die Lounge & Gallery zeige, dass viele Luzerner in Nachbarkantone ausweichen, so Waldis: «Das wird am 25. Dezember wieder so sein. Und das zeigt, dass das Bedürfnis da ist.»

