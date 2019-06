Ballone tanzen am Himmel um die Wette

13 Teams aus der Schweiz und 16 ausländische Teams haben am Wochenende am Swiss Cup teilgenommen. Bei der offenen Schweizer Meisterschaft haben sich die Ballonpiloten in 20 verschiedenen Wettkampfaufgaben gemessen.

Ballone tanzen an Meisterschaft am Himmel

«Dabei stehen Präzision, Ehrgeiz, Taktik und Sicherheit an erster Stelle. Die Wettkampffahrer versuchen unter möglichst optimaler Ausnutzung der auf verschiedenen Höhen herrschenden Windverhältnissen so präzise wie möglich die vorgegebenen oder selbst zu bestimmenden Ziele zu erreichen und ihre Marker abzusetzen», sagt OK-Präsident Walter Rey. «Eine perfekte Zusammenarbeit zwischen Korb- und Bodenmannschaft ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.»

Welche Aufgaben die Ballonpiloten zu bewältigen hatten, sehen Sie im Video.

(gwa)