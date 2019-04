Bankomat-Knacker machen riesige Beute

Unbekannte Täter haben es im Aargau auf Bankomaten abgesehen. In Dietwil erbeuteten die Täter mehrere zehntausend Franken Bargeld. Die Täter brachen kurz vor 1.30 Uhr in die Fassade an der Luzernerstrasse in Dietwil ein, indem der Raiffeisenbankomat eingemauert ist. Durch das gewaltsame Vorgehen gelang es ihnen, an das Bargeld zu gelangen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Zweiter Versuch misslang

Das war den Bankomat-Knackern offenbar noch nicht genug:

Um zirka 3 Uhr kam es in Bellikon an der Badenerstrasse zu einem gleich gelagerten Delikt. Die Täterschaft brach das Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Auch hier war ein Bankomat der Raiffeisen betroffen.

«Die Täter haben schweres Werkzeug benutzt», sagt Roland Pfister, Dienstchef Kommunikation der Aargauer Polizei. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten sei nicht unwahrscheinlich, dass es sich um die gleiche Täterschaft handeln könnte.

Polizei sucht Zeugen

Gemäss ersten Ermittlungen dürften sie einen dunkelfarbigen SUV gelenkt haben und Richtung Mutschellen geflüchtet sein.

Zeugenaufruf.

Die Kantonspolizei Aargau hat die in der Nacht

Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

(mme)