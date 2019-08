Bau der Rekord-Arena im Zeitraffer

Am 23. August geht das Eidgenössische Schwingfest in Zug los. Für die Bösen wurde in den letzten zwei Monaten die grösste temporäre Arena der Welt aufgebaut: Sie bietet 56'500 Zuschauern Platz. Das sind zum Beispiel fast 20'000 Plätze mehr als im grössten Schweizer Fussballstadion, dem Basler St. Jakob-Park.

Die Masse der Arena der Superlative: 18 Meter Höhe, 270 Meter Durchmesser, 850 Meter Umfang. Schon drei Wochen nach dem Fest übrigens soll von der Riesen-Arena nichts mehr zu sehen sein.

Hier gibts ein weiteres Video der Arena: Ein Drohnenviedo zeigt dessen Ausmass eindrücklich. (Video: Keystone/SDA)



