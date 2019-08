Baum muss viel zu früh gefällt werden

Der Blitz schlug am Dienstag um 8.30 Uhr in den grossen Mammutbaum in Morschach ein. Er steht unmittelbar neben einem Haus auf dem Areal des Swiss Holiday Parks. Der Riese muss nun gefällt werden, wie der «Bote der Urschweiz» schreibt.

Gemäss dem Artikel gab es einen lauten Knall. Holzsplitter und Ast-Material sei in dem Gelände gelegen. Der Baum wurde danach von Betriebsförster Martin Baumgartner begutachtet. Aus Sicherheitsgründen wird der Baum gefällt, entschied dieser. Das ist der zweite solche Baum in Folge, der in Morschach dem Blitzschlag zum Opfer fällt.

Mammutbäume werden uralt

Mammutbäume können bis zu 1500 Jahre alt werden. Der Baum, der nun gefällt werden muss, wurde 1889 nach Morschach importiert. Der 30 Meter hohe Baum wäre also ohne Blitzeinschlag möglicherweise noch weit über 1000 Jahre dort gestanden.

Da diese Bäume als vom Blitz gefährdet gelten, wurden sie an einigen Orten mit Blitzableiter versehen, so schreibt der «Bote der Urschweiz».

Patrick Barmet, Inhaber des Unternehmens Barmet Baumpflege in Menzingen ZG, bestätigt, es könne bei Mammut- oder auch anderen Bäumen durchaus Sinn machen, Blitzableiter zu montieren. Er hat selber etwa für den Unterhalt eines Blitzableiters beim Mammutbaum in Cham gesorgt. Wichtig sei, dass die Leitung genug weit weg vom Stamm montiert sei, damit er nicht einwachsen könne. Wichtig sei ausserdem, dass die Erdung von einem Elektriker abgenommen wird.

Der Mammutbaum von Cham musste übrigens ebenfalls gefällt werden. Er war vom aggressiven Hallimasch-Pilz befallen.

(nob)