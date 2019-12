Bei diesem Unfall schälte sich die Autotür komplett

Kurz nach 17.30 Uhr am Dienstag fuhr ein Autofahrer von Willisau in Richtung Menznau, als er bei der Liegenschaft Klein-Sennhof aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Wie die Luzerner Polizei mitteilte, kam dem Auto in diesem Moment ein Traktor mit angekoppeltem Saug-/Druckfass entgegen.

Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die linke Tür des Autos komplett abgeschält wurde. Wie die Polizei berichtete, drehte sich das Auto um 180 Grad und blieb dann stehen.

Bei dem Unfall wurde der Autofahrer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. Am Auto und Traktor entstand ein Sachschaden von etwa 15'000 Franken.

Die Menznauerstrasse wurde während den Sachverhaltsaufnahmen für rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Willisau-Gettnau und Menznau leiteten den Verkehr um.

