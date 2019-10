Bei diesem Unfall schaute die Polizei gleich zu

Passiert ist der Unfall am Donnerstag um 23.55 Uhr auf der Bernstrasse in Luzern. Ein Autofahrer (28) hatte bei seiner Fahrt in richtung Littau nach einem Überholmanöver die Kontrolle verloren: Das Auto geriet über das Trottoir, prallte in ein parkiertes Auto und krachte danach in einen Balkon-Stützpfeiler eines Wohnhauses.

Nach dem Unfall floh der 28-Jährige zu Fuss. Weit kam er aber nicht: Der Mann «konnte aber nach kurzer Nacheile durch die Patrouille angehalten werden», wie die Luzerner Polizei am freitag mitteilte. Denn: Just in dem Moment, als der Unfall geschah, kam dem Verursacher eine Polizeipatrouille entgegen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille (0,56 mg/l). Der Mann musste seinen Fahrausweis abgeben. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein Sachschaden von 35'000 Franken. «Wie hoch der entstandene Sachschaden am Gebäude ist, kann noch nicht beziffert werden», heisst es weiter.

(gwa)