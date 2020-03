Berufs-Einbrecher muss 4,5 Jahre hinter Gitter

Für das Luzerner Kriminalgericht steht fest, dass der 40-jährige Weissrusse Ende 2016 bis Anfang 2017 in nur eineinhalb Monaten mit einem Komplizen 13 Mal erfolgreich in Wohnungen eingebrochen ist. Der Wert der Beute wird auf fast 112'000 Franken beziffert. Er habe damit ein regelmässiges und namhaftes Einkommen erzielt, heisst es in dem rechtskräftigen Urteil, das am Montag publiziert wurde.

Nach der Darstellung der Staatsanwaltschaft gingen die Einbrecher immer gleich vor. Sie suchten in den Kantonen Luzern, Aargau und Solothurn nach eher abgelegenen Wohnquartieren. Um sicher zu sein, dass niemand zu Hause war, klingelten sie an der Wohnungstür und brachen diese dann auf.

Täter zeigte keine Einsicht oder Reue

Das Gericht vermutete auch, dass der Beschuldigte der Anführer gewesen sei, weil er 18 Jahre älter ist als sein Komplize. Dieser habe angegeben, vor seinem Kollegen Angst zu haben. Bei einem der Einbrüche war noch ein dritter Täter mit von der Partie.

Der beschuldigte Weissrusse verweigerte eine Aussage. Weil Beute und Werkzeuge in seinem Hotelzimmer gefunden wurden, die mit Spuren der Tatorte überein stimmten, war das Gericht von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Erschwerend hinzu kamen noch Aussagen des Mittäters. Im Strafverfahren sei er unkooperativ gewesen und habe weder Einsicht noch Reue gezeigt.

Schuldig für Widerhandlung gegen das Waffengesetz

Das Kriminalgericht verurteilte den Beschuldigten wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfachen Hausfriedensbruchs. Weil die Einbrecher einmal einen Tresor stahlen, in dem sich Waffen befanden, wurde der Mann auch der Widerhandlung gegen das Waffengesetz für schuldig befunden. Hinzu kamen Verstösse gegen das Strassenverkehrs- und Ausländergesetz.

Das Kriminalgericht ging von einer erheblichen kriminellen Energie des Beschuldigten aus. Er habe innerhalb kurzer Zeit oft zugeschlagen. Das Kriminalgericht verhängte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Der Staatsanwalt hatte fünf Jahre gefordert. Weiter verhängte das Kriminalgericht einen Landesverweis von zehn Jahren. Der Beschuldigte befindet sich seit dem 31. Januar 2017 im Gefängnis.



(nke/sda)