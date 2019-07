Betrunkene Frau mit zerfetztem Reifen auf A14

Am Samstagmorgen kurz nach 3 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass an der Bahnhofstrasse in Root ein Auto mit einem platten Reifen unterwegs sei. Das Fahrzeug konnte schliesslich einige Minuten später auf der Autobahn A14 in Ebikon nach dem Tunnel Rathausen durch die Polizei angehalten werden – mehrere Kilometer entfernt von der Bahnhofstrasse in Root.

Mehrere vorbeifahrende Autofahrer hatten vergeblich versucht, die Autofahrerin (46) mittels Licht- und Autohupe auf den platten Reifen aufmerksam zu machen. Der rechte Vorderreifen war inzwischen völlig zerfetzt und auch der Radlauf und der Kotflügel waren beschädigt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen 1,82 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Fahrausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt.



Das Auto wurde durch einen Pannendienst abtransportiert. Die 46-jährige Schweizerin wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.

(mik)