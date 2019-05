Nach einer Kontrolle wollten drei Polizisten am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4.30 Uhr an der Pilatusstrasse vor dem Club Roadhouse in der Stadt Luzern mit dem Auto wegfahren, als sich ihnen plötzlich ein 20-jähriger Schweizer in den Weg stellte, sie verbal beschimpfte und bedrohte.

Dabei blieb es aber nicht: Er schlug einem der Polizisten mit der Faust ins Gesicht, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zuerst versuchte er noch, die Namensschilder der Polizisten mit seinem Handy zu fotografieren.

Frau wollte Zelle fluten

Weitere Faustschläge konnten abgewehrt werden, indem der Mann vor Ort festgehalten wurde. Danach mischte sich seine 27-jährige Begleiterin ein und schlug ebenfalls auf die Polizisten ein. Beide Randalierer waren alkoholisiert, der Atemalkoholtest ergab 0,9 Promille und 2,1 Promille. Der Mann gab weiter an, auch von einem Joint geraucht zu haben. Die beiden wurden festgenommen und in getrennten Zellen untergebracht. Die 27-Jährige versuchte dann, die Zelle zu fluten, indem sie den Wasserhahn laufen liess.



Einsichtig war auch der Pöbler nicht: «Er konnte keinen Grund angeben, wieso er die Polizei an der Weiterfahrt gehindert hatte», sagt Simon Kopp, Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft Luzern. «Es ist ein Fall von grundloser, erschreckender Gewalt.»

Die beiden Personen wurden wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte verzeigt. Die Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft Luzern. Am Sonntagabend wurden die beiden wieder entlassen. Sie sind nicht die Einzigen, die gegenüber Beamten gewalttätig wurden: Im Jahr 2018 verzeichnete die Luzerner Polizei 87 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Polizisten.



(riq)