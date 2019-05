Betrunkener Radfahrer fährt auf der Autobahn

Am frühen Freitagmorgen um 2 Uhr wurde der Luzerner Polizei gemeldet, dass ein Radfahrer auf der Autobahn A2 in Luzern durch den Reussporttunnel fahre. Der Radfahrer wurde durch einen Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Daraufhin wendete der 20-Jährige sein Fahrrad und fuhr entgegen dem Verkehr in Richtung Ausfahrt bei der Geissmattbrücke. Als der Radfahrer in der Geissmattwanne die ausgerückte Polizeipatrouille sah, kam er zu Fall und er liess das zuvor entwendete Fahrrad zurück.

Anschliessend stieg er über die dortige Betonmauer und versuchte zu Fuss zu flüchten. Er konnte nach kurzer Zeit am Sentiweg festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,81 mg/l oder 1,62 Promille.



Der 20-jährige Mann aus Eritrea wurde nach erfolgter Einvernahme am Freitagnachmittag entlassen. Er wird an die zuständige Staatsanwaltschaft Luzern verzeigt.

(tst)