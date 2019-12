Betrunkener prügelt auf fahrende Autos ein

Der Betrunkene schritt um 3.15 Uhr in der Nacht auf Samstag zur Tat: Bei der Sinserstrasse in Cham schlug er auf vorbeifahrende Autos ein.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, konnte sie vor Ort einen 31-jährigen Mann anhalten. Sie traf ihn in alkoholisierten Zustand an, teilte die Polizei am Montag mit.

Nun sucht die Polizei Zeugen, insbesondere auch Autofahrer, die vom Betrunkenen belästigt wurden. Wer Angaben machen kann, soll sich unter 041 728 43 69 melden

(mme)