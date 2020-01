In der Industriestrasse in Steinhausen kam es am Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz, wie ein Anwohner gegenüber 20 Minuten berichtet: «Als ich gegen 13.30 Uhr die ersten Sirenen hörte, dachte ich mir noch nichts dabei.» Erst als er bemerkte, dass die Lärmquellen in der Nachbarschaft stehen geblieben waren, ging der Leser-Reporter hinaus, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.

Draussen sah er eine starke Rauchentwicklung in einem Reihenhaus sowie mehrere Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge. Der Einsatz war bereits in vollem Gange. Ein weiterer Leser-Reporter gibt an, dass die Feuerwehren aus Zug und Cham vor Ort waren, um die Mannschaft aus Steinhausen zu unterstützen.

Bewohner aus brennendem Haus evakuiert

Bereits um 14.45 Uhr gab die Zuger Polizei auf Facebook Entwarnung. Den rund 75 Feuerwehrkräften gelang es schnell, die in Vollbrand stehende Wohnung zu löschen. Verletzte gab es keine. 20 Bewohner und Nachbarn wurden vorsorglich evakuiert. Laut Polizei sei die Wohnung nicht mehr bewohnbar und der Sachschaden sei beträchtlich. Die genaue Höhe lässt sich noch nicht beziffern. Die Brandursache ist noch unklar. Der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(nke)