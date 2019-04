Bewohner übersteht Hausbrand unverletzt

Vom Brand betroffen war ein älteres Einfamilienhaus am Juchweg in Moosleerau. Eine Anwohnerin bemerkte am Dienstag gegen elf Uhr dichten Qualm und Flammen, die aus dem Dach schlugen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot an und brachte den Brand rasch unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Schliesslich gelang es, das Feuer zu löschen und einen Übergriff auf die Nachbarsgebäude zu verhindern.

Der alleinige Bewohner des Hauses blieb unverletzt. Der Brand zog dieses stark in Mitleidenschaft. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

(tst)