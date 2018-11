Showdown um «ZG 28» und «BE 5»

Immer wieder erstaunlich, wie sich die Bieter bei Zuger Auktionen für Autonummern konkurrenzieren: Am Donnerstag um 21 Uhr lief die letzte Auktion ab – 15 Sekunden zuvor überbot HRStuder64 seinen Kontrahenten blinlablu um 1'000 Franken. Sechs Bieter trieben den Startpreis von 20'000 um 32'000 Franken in die Höhe. HRStuder64 blättert also 52'000 Franken für «ZG 28» hin.

Bern will Zuger Rekord knacken

Im Kanton Bern läuft eine Auktion aktuell noch: Hier ist «BE 5» die attraktivste Nummer im Rennen, der Preis liegt am Freitagnachmittag um 14 Uhr bei 120'000 Franken, der Startpreis betrug 4'900 Franken. Das Strassenverkehrsamt Bern hofft, mit der Nummer den Schweizerrekord zu knacken, wie Hanspeter Bütler, Leiter Abteilung Verkehrszulassung, erklärte. Bis am 12. Dezember bleibt noch Zeit dafür, dann endet die Auktion in Bern. Allerdings müssten die Bieter den Preis bis zum Rekord noch ein bisschen in die Höhe treiben: Dieser liegt bei 233'000 Franken für «ZG 10».



Sehen Sie hier den gesamten Verlauf der Gebote um die Nummer «ZG 28»:



(Screenshot auktion-stva.zg.ch)

