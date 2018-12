Blaufahrer durchbricht Polizeikontrolle

Bei einer Kontrolle der Luzerner Polizei an der Baselstrasse hat am Donnerstagmittag ein Autofahrer die Flucht ergriffen. Um 12.45 Uhr wollten Polizisten den Autofahrer am Kreuzstutz kontrollieren: Der 68-jährige Schweizer überfuhr die Spurtrennelemente und flüchtete mit übersetzter Geschwindigkeit Richtung Kasernenplatz, wie die Polizei mitteilte.

In der Nähe der Einmündung in die Dammstrasse wendete der Fahrer abrupt und fuhr wieder in Richtung Kreuzstutz. Die Polizei konnte den Mann schliesslich an der Baselstrasse stoppen und festnehmen.

Die Atemalkoholkontrolle zeigte einen Wert von 0,64 mg/l. Hinzu kommt: Der Mann war ohne gültigen Fahrausweis unterwegs. Er musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Die Untersuchung führt die Luzerner Staatsanwaltschaft.

(gwa)