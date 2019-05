Blaufahrer schrottet Auto und flüchtet zu Fuss

Am Samstag um 23 Uhr ging bei der Zuger Polizei die Meldung

ein, dass ein grauer Personenwagen der Marke Mercedes-Benz auf der Autostrasse G in Cham mit der Leiteinrich-

tung kollidiert ist. Nach der Kollision hat der Unfallverursacher seine Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, teilte die Zuger Polizei am Sonntag mit.

Sofort rückten mehrere Patrouillen der Zuger Polizei zum Unfallort aus. Kurze Zeit später ging bei der Zuger Polizei die Meldung ein, dass das zuvor verunfallte Fahrzeug an

der Eichstrasse in Cham mit einem Personenwagen kollidiert sei und der Lenker sich zu Fuss in Richtung Zugerstrasse von der Unfallstelle entfernt habe.

Mann streitet alles ab

Doch der Fahrer kam nicht weit: Bei einer sofort eingeleiteten Nahfahndung konnte der mutmassliche Lenker, ein 30-jähriger Kosovare, von einer Polizeipatrouille an der Zugerstrasse angehalten und kontrolliert werden. Er trug den Fahrzeugschlüssel des Unfallfahrzeugs auf sich. Er gab aber nicht zu, mit dem Auto gefahren zu sein, schreibt die Polizei weiter.

Die durchgeführten Atemalkohol- und Drogentests fielen positiv aus, weshalb die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug die Blut- und Urinentnahme anordnete. Der Führerausweis wurde dem Mann abgenommen.



Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Der Sachschaden am Unfallfahrzeug sowie an der Leiteinrichtung und am beschädigten Personenwagen beläuft sich auf mehrere tausend Fran-

ken. Die Polizei sucht Zeugen.

(mme)