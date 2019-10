Bei diesem Lenker nützt der grösste Hinweis nichts

Auf der A14 in Buchrain in Richtung Luzern fanden am Dienstag abend Mäharbeiten auf dem Mittelstreifen der Autobahn statt. Deswegen wurde eine mobile Baustelle eingerichtet. Auf der Autobahn wurde mehrfach auf die Baustelle hingewiesen: Darunter wurden auch Signalisationsfahrzeuge wie etwa ein Warnmobil eingesetzt.

Gegen 22.20 Uhr bog ein 59-jähriger Lenker beim Anschluss Buchrain auf die A14 ein. Dabei wechselte er vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die Überholspur, um ein anderes Auto zu überholen, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Automobilist hatte 1,38 Promille intus

Dabei übersah der Automobilist das Warnmobil vor ihm, das im Schritttempo auf der Überholspur fuhr und mit eingeschalteten Warnlichtern sowie mit einem Pfeil der nach rechts deutete auf die Baustelle hinwies. Der 59-Jährige prallte in der Folge ungebremst in den Anpralldämpfer des Warnfahrzeugs.

Eine Atemalkoholprobe beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,38 Promille (0,69 mg/l).

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Beim Aufprall entstand am Warnfahrzeug ein Sachschaden von rund 25'000 Franken. Der Sachschaden am Unfallwagen beträgt etwa 10'000 Franken.

(jab)