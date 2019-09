Frau (30) crasht mit 2,06 Promille in Autoheck

Auf der Seebrücke in Luzern ist es am Montag gegen 21.40 Uhr zu einem Unfall gekommen: Weil die Ampel auf Rot stand, mussten die Autos anhalten. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.



Vier Personen wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. In der Zwischenzeit konnten sie das Spital wieder verlassen, heisst es in der Mitteilung.

Die Polizei hat bei der mutmasslichen Verursacherin (30) eine Atemalkoholprobe durchgeführt: Diese zeigte einen Wert von 2,06 Promille (1,03 mg/l) an. Ihr Fahrausweis wurde gesperrt. Sie wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. Der Sachschaden beträgt 17'000 Franken.

(gwa)