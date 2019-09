Blaufahrerin mäht Strassenlampe um

Das Ende dieser Blaufahrt kam krachend und plötzlich: Eine Autofahrerin ist am Montag in Neuenkirch LU in eine Strassenlampe gefahren. Die Polizei mass später bei einer Atemalkoholprobe einen Wert 1,86 Promille. Der Unfall geschah nachmittags um 14.30 Uhr.

Beim Unfall sei das Auto von der Strasse abgekommen und darum frontal in den Kandelaber geprallt, teilt die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand.

Die vorläufigen Folgen der Blaufahrt: Die 44-jährige Autofahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerausweis wurde gesperrt.

(mme)