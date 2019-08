Blaufahrer mit E-Scooter droht Ausweisverlust

Der Fahrer eines elektrischen Tretrollers ist am Sonntagmorgen in Baar bei einem Unfall erheblich verletzt worden. Die Polizei stellte bei ihm Alkoholsymptome fest, wie die Zuger Strafuntersuchungsbehörden am Montag mitteilten.

Umfrage Benützen Sie auch E-Scooter? Ja.

Nein.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 5 Uhr auf der Talacherstrasse in Baar. Der Fahrer habe die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren und sei gestürzt, heisst es in der Mitteilung. Er sei vom Rettungsdienst betreut und ins Spital eingeliefert worden.

Die Polizei stellte beim Verunfallten Alkoholsymptome fest. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Gemäss Sandra Peier, Mediensprecherin der Zuger Strafverfolgungsbehörden, gelten für die Benutzung von elektronischen Tretrollern die gleichen Regeln wie für Velofahrer – auch in Bezug auf Alkoholkonsum. Konkret: «Wer betrunken mit einem solchen E-Scooter fährt, riskiert, seinen Fahrausweis abgeben zu müssen.»

Der Unfall ereignete sich mit einem Miet-Roller des Unternehmens Circ, das seit einigen Wochen auch in Zug präsent ist. Es ist laut Peier der erste schwerere Unfall mit einem solchen Gefährt, der in Zug der Polizei bekannt ist.

(20 Minuten/sda)