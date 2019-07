Blindgänger aus Zugersee geborgen

Eine Privatperson hat am Freitagmorgen in Oberwil bei Zug einen Blindgänger im Zugersee gefunden. Gegen 9.15 Uhr meldete er seinen Fund der Polizei, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Der drei Kilogramm schwere und 23 Zentimeter lange Blindgänger lag nahe des Ufers. Es handelt sich um ein Schrappnellgeschoss aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Die ausgerückten Einsatzkräfte sperrten den Fundort ab und sicherte den Blindgänger mit einem Splitterschutztrichter. Ausserdem wurden Fachkräfte der Armee aufgeboten.

Die Spezialisten des Kompetenzzentrums für Kampfmittel- und Minenräumung (Kamir) haben den Blindgänger schliesslich untersucht, fachgerecht geborgen und in einen speziellen Behälter verladen. Anschliessend konnte er abtransportiert werden. Laut der Zuger Polizei musste niemand evakuiert werden.

(vro)