Bohrgerät droht zu kippen – Haus evakuiert

In Oberwil bei Zug musste am Dienstagnachmittag ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Grund war ein Drehbohrgerät, das aus noch unklaren Gründen plötzlich in Schieflage geraten war, wie Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Polizei, auf Anfrage erklärt.



Verletzt wurde niemand, mehrere Personen seien jedoch in Sicherheit gebracht worden. Das Drehbohrgerät ist nicht ganz umgekippt, die Feuerwehr hat es gesichert.

Feuerwehr kam mit schwerem Gewicht

Eine Leser-Reporterin berichtet, dass zu Beginn ein Bagger noch versucht habe, das Bohrgerät vor dem Umkippen zu bewahren. Schliesslich hätten die Bauarbeiter dann die Feuerwehr alarmiert, die es mit schwerem Gewicht sicherten.

Das 50-Tonnen-Gerät ist derzeit beim Ausbau der Eisenbahnstrecke am östlichen Zugerseeufer im Einsatz. Die Strecke wurde deshalb am 9. Juni 2019 bis zum Dezember 2020 gesperrt.

