Brand über Garage und Tankstelle ausgebrochen

Um zirka 14.20 Uhr ging am Donnerstag beim Feuerwehrnotruf 118 die Meldung über einen Brandausbruch in einer Liegenschaft an der Bruggerstrasse in Rupperswil AG ein. Im Gebäude befinden sich eine Autogarage sowie eine Tankstelle.

Rasch rückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Rupperswil-Auenstein sowie Hunzenschwil-Schafisheim und die Kantonspolizei an den Brandort aus. Die Bruggerstrasse musste umgehend für den Verkehr gesperrt werden. Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Angehörigen der Feuerwehren konnten den Brand bekämpfen und löschen. Der Sachschaden im oberen Geschoss der Liegenschaft, wo sich eine derzeit nicht bewohnte Wohnung befindet, sei gross.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Ereignisses waren im Obergeschoss gemäss ersten Ermittlungen der Polizei Umbauarbeiten im Gange.

