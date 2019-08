«Ich hörte eine Explosion, danach brannte es»

Rund um die Chamerstrasse 42 in Zug war am Sonntagmorgen nicht an Ausschlafen zu denken: «Ich hörte gegen sechs Uhr eine Explosion und danach brannte eine Wohnung im Mehrfamilienhaus», sagt ein Leser-Reporter. Rund um den Ort des Geschehens seien die Leute aus den Betten gerissen worden.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.



Die Rauchsäule war weitherum zu sehen. (Video: Leser-Reporter)

Er habe die Feuerwehr und die Polizei informierte. Der Augenzeuge ist der Meinung, dass während der Explosion und des Brandes niemand in der betroffenen Wohnung anwesend war.

Haus teilweise nicht mehr bewohnbar

Wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Bewohner von der Feuerwehr evakuiert und der Brand konnte gelöscht werden. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Das betroffene Haus ist teilweise nicht mehr bewohnbar. Laut Polizei sind davon mindestens drei Wohnungen betroffen. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Explosion konnte die Polizei «momentan nicht bestätigen», hiess es auf Anfrage. Während den Löscharbeiten war die Chamerstrasse im Bereich Schutzengel gesperrt. In der Zwischenzeit ist die Strasse für den Verkehr wieder freigegeben.

Im Einsatz standen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ), des Feuerwehrinspektorats, des Rettungsdienstes Zug (RDZ) sowie der Zuger Polizei.

(dag)