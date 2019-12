2 Knalle, dann stand das Haus in Vollbrand

Am Sonntagmorgen um kurz vor 5 Uhr ging die Meldung ein, dass in Merenschwand AG die Holzscheune eines ehemaligen Bauernhauses in Vollbrand stehe. Zudem habe es zweimal geknallt, wie wenn etwas explodiert wäre.

Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte, konnten die Bewohner des Bauernhauses das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die aufgebotene Feuerwehr Merenschwand bekämpfte den Brand mit Unterstützung der Stützpunktfeuerwehr Muri.

Beim Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Bauernhaus mit einer angrenzenden Holzscheune. Diese Scheune diente unter anderem als Lagerraum. Der Sachschaden sei gemäss ersten Einschätzungen hoch. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.

