Brennereien eilen wegen Coronavirus zu Hilfe

Aufgrund der hohen Nachfrage wegen des Coronavirus werden in der Schweiz vielerorts die Desinfektionsmittel knapp. Als Alternative bietet sich hochprozentiger Alkohol an. «Viele Brennereien erhalten seit einigen Tagen Anfragen von Konsumentinnen und Konsumenten. Diese Betriebe sind fast

immer in der Lage auszuhelfen», sagt Augustin Mettler, Präsident des Verbandes Die Schweizer Brenner.

Ab 70 Prozent Alkoholgehalt besonders wirkungsvoll

Die meisten Brennereien können gemäss ihrem Verband aber auch hochprozentigen Alkohol herstellen. Sie seien immer in der Lage auszuhelfen. Alkohol ab 70 Prozent hat eine besonders starke desinfizierende Wirkung. Durch eine einfache Rezeptur lässt sich aus ihm auch ein desinfizierendes Handgel herstellen.

Schon im 13. Jahrhundert sei die keimtötende Wirkung des Alkohols entdeckt worden, schreibt der Verband. Aus dem «Brennwasser» sei das «Lebenswasser» geworden, französisch «Eau-de-vie» oder italienisch «Aqua vita». Erst viel später sei Schnaps zum Genussmittel geworden.

Die Erkenntnisse aus der Geschichte seien angesichts des Virus heute wieder aktuell. Gut 450 Brennereien stellen heute Obst-, Kräuter- und Getreidebrände her. Diese werden in normalen Zeiten mit einem Alkoholgehalt von höchstens 50 Prozent als Genussmittel verkauft.



(gwa/sda)