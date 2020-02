Bub (10) angefahren, Lenker fuhr weiter

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr beim Kreisverkehr im Zentrum von Muri, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte: Ein Bub (10) schob sein Velo neben sich her und wollte den Fussgängerstreifen über die Luzernerstrasse vom Take-Away-Laden zur Migros überqueren. Zur selben Zeit nahte ein Auto, das von Sins her kam. Als das Auto auf den Kreisel zufuhr, streifte es den 10-Jährigen. Dieser erlitt dadurch eine Prellung an der Schulter.

Das Auto jedoch fuhr ohne anzuhalten weiter. Wie die Kapo Aargau mitteilte, meldete die Mutter des Buben den Vorfall am Donnerstagmorgen. Nun werde die unbekannte Täterschaft gesucht. Wer Hinweise zum Vorfall oder zum Fahrer des älteren grauen Wagens (womöglich ein VW Golf) mit Aargauer Kontrollschildern hat, soll sich bei der Aargauer Kantonspolizei in Muri melden (Tel. 056 675 76 20).

(jab)