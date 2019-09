Bub (6) prallt mit Kickboard in Lastwagen

Am Donnerstag fuhr ein sechsjähriger Bub um 10 Uhr in Ruswil LU in der Nähe der Kirche mit einem Kickboard auf einer steil abfallenden Strasse in Richtung Schwerzistrasse. Auf dieser war gleichzeitig ein Lastwagen unterwegs. Als der Chauffeur den Knaben bemerkte, leitete er eine Vollbremsung ein. Der Bub überfuhr mutmasslich mit dem Kickboard eine Stopp-Haltelinie, ohne anzuhalten, und prallte in das rechte Vorderrad des Lastwagens.



Wie die Luzerner Polizei schreibt, soll sich der Sechsjähriger beim Aufprall Kopfverletzungen zugezogen haben. Er musste ins Spital gefahren werden. Die Schwerzistrasse wurde für die Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

(rab)