Bub (6) stirbt nach Trottinett-Unfall

Ein Sechsjähriger ist am Samstag seinen Verletzungen erlegen, die er sich durch eine Kollision mit einem Auto in Einsiedeln zuzog. Der Bub war am Donnerstag von einem Auto erfasst worden, als er auf seinem Kickboard unterwegs war und unvermittelt auf die Strasse fuhr.

Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde von der Rega in eine Spezialklinik geflogen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Der 50-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz weiter mitteilte. Sie hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen



(bee/sda)