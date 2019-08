Buchstaben sind die neuen Aschenbecher auf Perrons

Ob in Luzern, Zug oder Zürich: Überall sieht man auf den Perrons der SBB-Bahnhöfe Raucher, die in den neuen Nichtraucher-Bereichen rauchen. Und weil es dort keine Aschenbecher mehr gibt, haben sie offensichtlich eine neue Lösung gefunden, um ihre Kippen zu entsorgen: Sie drücken sie in den leicht hervorstehenden Buchstaben auf den Abfall-Trennsystemen aus.

Umfrage Halten Sie sich ans Rauchverbot auf den SBB-Perrons? Ja, immer.

Nein, das ignoriere ich.

Manchmal rauche ich trotz Verbot.

Ich bin zum Glück Nichtraucher.

Buchstaben sind rabenschwarz

Meist wählen sie einen Buchstaben aus dem Wort «ABFALL», um die Kippen dann in den entsprechenden Behälter zu werfen. Die Löcher in den Buchstaben A und B sind besonders betroffen. Sie sind oft rabenschwarz von der Asche.

Werden SBB-Mitarbeiter Zeugen davon, wie rauchende Reisende Buchstaben als Aschenbecher missbrauchen, «werden sie höflich angesprochen und auf die Möglichkeiten zur korrekten Entsorgung von Zigaretten aufmerksam gemacht», teilt die SBB-Medienstelle auf Anfrage mit. Korrekt verhalten sich Raucher auf Perrons, wenn sie im Raucherbereich paffen, wo sich auch reguläre Aschenbecher befinden. Im Bahnhof Zug ist das beispielsweise an beiden Enden von Perron 4 der Fall.

Gefahr durch Zigaretten im Güsel

Probleme mit noch brennenden Zigaretten im Güsel gibts bislang offenbar nicht. Die SBB dazu: «Bis heute ist uns kein solcher Fall bekannt. Hier gilt es zu beachten, dass auch bereits vorher einzelne Raucher ihre Zigaretten auf diese Art entsorgt haben.»

Dass falsch entsorgte Zigaretten jedoch brandgefährlich sein können, zeigt folgender Umstand: Allein in der Stadt Luzern musste die Feuerwehr 2018 zwei Dutzend Mal ausrücken, weil öffentliche Abfallkübel oder -container in Brand geraten waren. «Meistens ist das wegen noch brennender Zigaretten der Fall, die unachtsam entsorgt wurden», sagte Sacha Müller, Hauptmann der Berufsfeuerwehr, damals.

SBB ist bisher zufrieden

Allgemein sei das neue Rauch-Regime aber gut aufgenommen worden, teilt die SBB weiter mit: «Die Akzeptanz der schweizweiten, etappenweisen Einführung von rauchfreien Bahnhöfen mit Raucherbereichen ist hoch, da dies einem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden entspricht.» In einem Praxistest im Jahr 2018 hätten sich 75 Prozent der Befragten eine solche Regelung wie nun eingeführt gewünscht.

Wiederholungstäter werden weggewiesen

Renitente Perron-Raucher übrigens, die als Wiederholungstäter auffallen, können die SBB-Mitarbeiter wegweisen. Und: «In Bereichen, in welchen das Rauchen bereits vor der Änderung verboten war, können weiterhin Bussen oder Verzeigungen ausgesprochen werden.»

(mme)