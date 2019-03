Car geht in Flammen auf

Mit einem Reisecar war ein Chauffeur am Sonntag gegen 11.10 Uhr auf der Sernftalstrasse von Schwanden in Richtung Engi unterwegs: Der Fahrer bemerkte einen Leistungsabfall, hielt an und stellte einen Brand im hinteren Teil des Cars fest.

«Der Reisecar brannte innert kurzer Zeit vollständig aus», teilte die Kantonspolizei Glarus mit. Der Chauffeur war alleine unterwegs, Passagiere befanden sich keine im Fahrzeug. Die Feuerwehren Kärpf und Matt-Engi löschten das Feuer. Die Brandursache wird ermittelt, gemäss Mitteilung steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Verletzt wurde niemand.

(gwa)