Spezialisten rücken nach Chemie-Alarm aus

Der Fahrer des Lieferwagens parkierte am Montag um 14.45 Uhr kurz am Mattenhof in Kriens LU: Er wollte eigentlich nur kurz nach dem Abladeort fragen. Doch dabei stellte er zufällig fest, dass aus einem seiner geladenen Behälter eine chemische Flüssigkeit auslief. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Kriens und der Chemiewehr Emmen sowie die Chemiefachberater Emmen benachrichtigt.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Flüssigkeit um etwa 20 Liter Polypropylenglykol. Dieses sei für Mensch und Umwelt nicht gefährlich, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Eine Putzmaschine säuberte die Strasse. Aufgrund des Vorfalls wurde die Strasse gesperrt und örtlich umgeleitet. Verletzte gab es keine, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Der Chauffeur bekommt laut Luzerner Polizei wegen ungenügender Ladungssicherung eine Anzeige.

(jab)