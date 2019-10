Der Coop-Pronto-Räuber kam im Morgengrauen

Der Mann mit der schwarzen Kapuze kam im Morgengrauen: Um etwa 6.15 Uhr überfiel ein unbekannter Mann den Coop-Pronto- Shop an der Grenzstrasse in Schenkon, teilte die Luzerner Polizei mit. Der Täter sei mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Es sei möglich, dass der Mann in der Nähe ein Auto parkiert habe und damit weggefahren sei.

Der Räuber bedrohte die Angestellte des Shops mit einer Pistole und forderte in gebrochenem Deutsch Bargeld. Daraufhin begab sich der Täter auf die Flucht.



Signalement des Täters

Beim Räuber handle es sich um einen unbekannten Mann mit schlanker Statur. Er soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter gross sein. Beim Überfall trug er blaue Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover. Sein Gesicht verdeckte er mit einem dunklen Tuch oder Schal, wie die Polizei berichtete.

Der Täter befindet sich noch immer auf freiem Fuss. Die Luzerner Polizei sucht nach Hinweisen. Personen, die Näheres zum Überfall wissen oder Auffälligkeiten in der Umgebung erkannten, werden gebeten sich bei der Luzerner Polizei unter der Nummer 041 248 81 17 zu melden.

Ausserdem sucht die Polizei nach einem Mann, der am Morgen Aussagen zum Raub machte, dann aber ging, ohne seine Angaben zu hinterlassen.

(jab)