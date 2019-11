Cordon-bleu-Klopfer flüchtet vor Nachbarn

Der Fall machte sogar in Deutschland Schlagzeilen: 2017 hatte der Wirt des Restaurantes Kränzlin an der Bruchstrasse in Luzern Ärger mit den Nachbarn, weil er immer so laut seine Cordon bleus flachklopfte. «Die klopfen Cordon bleu die ganze Woche hindurch. Das ganze Haus vibriert, sieben Tage die Woche bis spät am Abend», motzte damals eine Anwohnerin.

Alle Versuche, den Klopf-Lärm zu minimieren, scheiterten: Zuerst schaffte der Wirt eine spezielle Holzunterlage für das Fleischklopfen an, später sogar extra eine Maschine zum Fleischklopfen. Doch diese Cordon-bleu-Maschine für 2000 Franken war nicht der Hammer, sie spuckte eher Hackfleisch als Cordon bleus aus. «Wenn wir so etwas verkaufen, verlieren wir unsere Kunden», sagte damals der Wirt.

Lärmproblem gelöst, Anwohner klagten weiter

Also klopfte der Wirt weiter – und seine Cordon bleus wurden immer beliebter; vor einem Jahr wurde das Kränzlin von der Lieferserviceplattform Eat.ch zum besten Lieferrestaurant der Zentralschweiz gekürt. Damals schien auch das Lärmproblem gelöst: «Wir haben an den Tischbeinen grosse, weiche Gummis angebracht, damit der Lärm gedämpft wird.»



Dennoch gaben die Nachbarn offenbar keine Ruhe: «Später beschwerten sich Nachbarn, meine Gäste würden zu viele Parkplätze im Quartier besetzen. Irgendwann hatte ich genug von den ständigen Reklamationen», sagt der Wirt nun zur «Luzerner Zeitung».

Jetzt klopft er halt in Emmenbrücke

Deshalb schloss er das Kränzlin an der Bruchstrasse. Und zügelte es nach Emmenbrücke ins ehemalige Restaurant Sonne am Sonnenplatz. Dort klopft der Wirt jetzt wieder seine Cordon bleus, bis zu dreissig pro Tag. Angst vor Anwohnern muss er keine haben.«In den Etagen über dem Restaurant hat es nur Büros und Ärzte.»

