Corona-Schleck-Video landet beim Ombudsmann

Viele dürfte es beim Betrachten geschaudert haben: In einem Video des Luzerner Jugendradios 3FACH ist eine Moderatorin zu sehen, die in Luzern diverse Dinge abschleckt – wie etwa eine Haltestange in einem Bus oder einen Billettautomaten. In sozialen Medien wurde das Video «How to get Corona – ein Tutorial von Lea» wurde das Video rege kommentiert.

Von Politikern wurde das Video teilweise scharf kritisiert, es sei provozierend und dumm. Radio 3FACH hingegen stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich um Satire handelt. Die Radiomoderatorin erklärte zudem, dass das Video ein Fake sei und alle Gegenstände im Video vor und nach dem Ablecken gründlich desinfiziert worden seien.



3FACH-Moderatorin Lea über das Coronavirus-Video. (Video: gwa/3FACH)



Wurde Radio- und Fernsehgesetz verletzt?

Das Video wird nun zu einem Fall für die Ombudsstelle der privaten Radio- und Fernsehveranstalter, wie Persönlich.com berichtet. Fünf Beanstandungen seien bis am Samstagabend dort eingetroffen.

Der Beitrag des Radiosenders zum Thema.



Eine Beanstandung hätte sich gegen den Radiobeitrag zum Thema gerichtet, vier gegen das Video. Auf diese vier Beanstandungen kann der Ombudsmann nicht eingehen: «Zur Beurteilung von YouTube-Videos eines privaten Radiosenders, auch wenn das Video auf der Webseite des Senders eingebettet ist, bin ich von Gesetzes wegen nicht zuständig», sagt Ombudsmann Oliver Sidler zum Portal.

Er untersuche deshalb lediglich den Radiobeitrag. Dabei schaut Sidler, ob durch den Beitrag Programmbestimmungen des Radio- und Fernsehgesetzes verletzt worden sind.

