Coronavirus macht sogar Comedian hässig

«Ein Tag, an dem Jonny Fischer nichts zu lachen hat»: Das sagte Moderator Sandro Brotz in der Spezial-Arena des SRF zum Corona-Virus zu Jonny Fischer. Der Comedian vom Cabaret Divertimento sass im Publikum – und war tatsächlich recht angefressen. Denn mindestens neun Shows müssen er und sein Cabaret-Kollege Manuel Burkart absagen, nachdem der Bund wegen des Corona-Virus alle Grossveranstaltungen verboten hat.

Schock für Divertimento

«Wir waren geschockt. Das Verbot kam am Freitag sehr überraschend. Unsere Zuschauer haben ihre Tickets zum Teil schon vor einem Jahr gekauft, freuen sich also schon ganz lange. Und nun müssen wir sie enttäuschen», sagte Fischer in der Arena. Eigentlich hätten die beiden Comedians am Freitag in Basel spielen wollen, daraus wurde bekanntlich nichts. «Es war ein chaotischer Tag. Die ganze Technik für die Show war schon aufgebaut, viele unserer Zuschauer waren schon auf der Anreise und haben zum Teil extra den Tag dafür freigenommen.»

«Das verbreitet Panik»

Das Verbot von Grossveranstaltungen sieht Fischer kritisch, obwohl er natürlich kein Experte sei, wie er in der Arena betonte. Er sagte aber: «Seit Anfang Woche heisst es, man wolle keine Panik verbreiten, aber ein solches Verbot, das es in der Schweiz noch nie gab, ist natürlich ein Signal, das wirklich nur Panik verbreitet.»

In der Arena warf Fischer zudem die Frage auf, ob es denn nicht andere Massnahmen als die nun ergriffene gegeben hätte. Dies verneinte Daniel Koch vom BAG in der Sendung vehement: «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es sicher keine anderen Massnahmen, die man besser hätte kommunizieren können und die eine gleiche Wirksamkeit gehabt hätten.» Bei Grossveranstaltungen können man schlicht die Gefahr nicht einschätzen, sagte Koch weiter. Eines der Ziele des Bundes ist es laut Bundesrat Alain Berset, dass man immer die Ansteckungskette nachvollziehen könne, was bei Grossveranstaltungen sofort nicht mehr der Fall sei.

Divertimento will die Shows nachholen

Beim Management von Divertimento heisst es auf Anfrage, dass die nun abgesagten neun Show verschoben werden. Auf wann, das sei aber noch ungewiss, da die betreffenden Locations nur wenige freie Slots hätten und auch Divertimento selbst schon viele Auftritts-Termine bis Ende Januar 2021 haben. «Wir gehen aber davon aus, dass wir alle Show nachholen können und versuchen das natürlich in den gleichen Locations über die Bühne zu bringen. Unser Credo bleibt: Wer ein Ticket kauft, soll die Show sehen können», hiess es beim Management. Betroffen sind zunächst 18'000 Divertimento-Fans, sollte die Massnahme beispielsweise bis Ostern verlängert werden, wären es 30'000. Sie alle haben 50 bis 70 Franken für ihre Tickets bezahlt.

Jonny Fischer übrigens kann der aktuellen Situation trotz allem Ärger auch einige positive Seiten abgewinnen, wie er auf Anfrage sagt. Zum Beispiel diese: Er habe nun Zeit, um an einem neuen Projekt weiterzuschreiben. Und: «Ich muss privat leider wegen den vielen Terminen immer wieder viele liebe Menschen vertrösten. Nun habe ich einmal Zeit, mich mit ihnen zu treffen, zum Beispiel für eine feines Znachtessen.»

(mme)