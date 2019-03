Sturm, Sonne und Regen am wilden Güdismontag

Am Morgen trocken, gegen Mittag stürmisch und am Nachmittag sonnig: Das Wetterglück meinte es – zumindest während des Fasnachts-­Umzugs in Luzern am Nachmittag gut mit den Fasnächtlern. Just zum Ende des Umzugs setzte wieder ­Regen ein.

Wettermässig wars also recht wild am zweiten grossen Fasnachtstag in Luzern. Aus polizeilicher Sicht hingegen verlief dieser ruhig. Am Morgen besuchten 4000 Personen die Tagwache (Vorjahr 1500). Der Umzug am Nachmittag zog 20'000 Zuschauer an (Vorjahr 36'000). Die im Kantonsgebiet geplanten Anlässe fanden grösstenteils wie geplant statt und verliefen ebenfalls ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Am Dienstag folgen weitere Umzüge in der Zentralschweiz, am Abend gibts dann mit dem Monstercorso das grosse Fasnachts-Finale: 20 Minuten berichtet ab 19.30 Uhr mit einem Live-Stream davon.

(20 Minuten)