So macht Aufstehen Spass: Der Föhn bescherte gewissen Gebieten warme Temperaturen. In Altdorf UR wurden am Mittwochmorgen um 5 Uhr gemäss Meteonews 16,7 Grad gemessen. In Elm GL zeigte das Thermometer um dieselbe Zeit 13,1 Grad an. Und für Vals GR betrug der Wert laut Meteonews 8,7 Grad.

Heute Mittwoch steht uns ein milder Tag bevor, der #Vormittag verläuft jedoch vielfach #trüb und #nass. Der #Föhnstoss in der Nacht brachte in den Alpen kräftigen Wind und beispielsweise im #Urnerland Temperaturen um 17 Grad! Mehr Informationen: https://t.co/ukMOKW9ZVC (cs) pic.twitter.com/qy9FuIEapB — MeteoNews (@MeteoNewsAG) November 27, 2019

Zwar dürfte es am Mittwoch vorwiegen trübes und nasses Wetter geben, dafür bleiben die Temperaturen tagsüber bei 10 bis 14 Grad. Gemäss SRF Meteo könnte sich zeitweise auch die Sonne kurz blicken lassen. Danach dürften die Temperaturen sinken.

Dank Föhn gab es ein warmes Aufstehen

Abwechslungsreich: Am Morgen zunächst #Regen. Dann eine Zeit lang #sonnig. Dann aus Westen wieder mehr #Wolken und nur noch da und dort #Regengüsse. Schnee ab 1500-2000 m. Am Nachmittag 10 bis 14 Grad. ^is pic.twitter.com/q1uF4oSUaN — SRF Meteo (@srfmeteo) November 27, 2019

(gwa)