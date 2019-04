Darum wird der Osterstau besonders schlimm

Ab wann muss man mit besonders hohem Verkehrsaufkommen rechnen?

Spätestens ab Donnerstag herrscht wieder Hochbetrieb. Und das gilt dieses Jahr mehr denn je: «Da die Oster-Feiertage dieses Jahr eher spät ausfallen, ist mit einem zusätzlichen Ansturm in Fahrtrichtung Süden zu rechnen», sagt Lukas Reinhardt vom TCS. Zudem beginnen die Schulferien in vielen Kantonen bereits vor Gründonnerstag. Entsprechend dürften bereits am Wochenende vor Ostern und am Mittwoch vor Gründonnerstag lange Staus am Gotthard-Nordportal möglich sein. «Besonders lange Staus werden von Donnerstagmittag bis Freitagnachmittag erwartet», sagt Reinhardt. Überdies könnte sich der Stau von Donnerstag auf Freitag während der ganzen Nacht nicht auflösen.

Wie sehen die Prognosen bei der Rückreise aus?

Auch das ist heuer ein wenig speziell. Weil die Ferienzeit vielerorts nicht mit Ostermontag endet, muss laut TCS «neben Ostersonntag und Ostermontag auch an den restlichen Wochenenden im April vor dem Gotthard-Südportal mit Staus gerechnet werden».

Wo muss man mit besonders viel Stau rechnen?

Die üblichen Verdächtigen stehen auch dieses Jahr wieder im Brennpunkt. Tendenziell ist vor allem auf den Autobahnabschnitten auf der Nord-Süd-Achse mit Staus zu rechnen. «Neben der A2 (Gotthard und Grenzübergang Italien) dürfte auch das Verkehrsaufkommen auf der A13 (San Bernardino) und der A1 (Grossraum Zürich, Härkingen-Bern und Lausanne-Genf) hoch sein», warnt der TCS. Auf den Autobahnabschnitten rund um Basel und Luzern dürfte es zudem auch regelmässig stauen.

Wie lassen sich Staus vermeiden oder umfahren?

Ganz ohne Staus wird es kaum gehen. Doch wer bereits am Mittwoch losfahren kann, dürfte laut TCS mit rund einer Stunde Stau am Gotthard noch gut davonkommen. Trotzdem lohnt sich auch am Mittwoch eine Abreise in den frühen Morgenstunden oder nachts. Schwieriger wird es für alle, die erst am Gründonnerstag oder Karfreitag in den Süden reisen. «Hier empfiehlt sich die San-Bernardino-Route. Da mehrere Pässe noch Wintersperre haben, muss man aber auch auf der A13 mit Staus rechnen», erklärt Reinhardt.

Welche Tipps empfiehlt der TCS?

Welche Regeln gelten im Stau?

Wer zeitlich flexibel ist, sollte seine Reise in den Süden etwas hinauszögern. Laut TCS wird man bereits ab den frühen Abendstunden des Karfreitags eine staufreie Zufahrt des Gotthard-Nordportals vorfinden können. Auch bei der Rückreise kann man Zeit sparen: Ab Ostersonntagnachmittag geht der Stau Richtung Norden los. Wer nicht länger als anderthalb Stunden warten will, fährt am besten nach 21 Uhr am Sonntag oder nach 22 Uhr am Montag durch den Tunnel.Im Stau selber sollte man unbedingt von Anfang an eine Rettungsgasse bilden, nicht aber auf den Pannenstreifen fahren. Wenn der Verkehr zum Erliegen kommt, sollte man den Motor ausschalten. Bei stockendem Kolonnenverkehr empfiehlt es sich, nachzurücken. Viele Leute steigen aus dem Auto aus, wenn sie länger im Stau stehen. Das wird von der Polizei oft toleriert, obwohl es eigentlich verboten ist. Man sollte aber die Autobahn nicht mit einer Toilette, einem Spiel- oder Picknickplatz verwechseln.

Und ja, auch das ist verboten:

Ebenfalls verboten ist es, sich als Töfffahrer durch einen Stau hindurchzuschlängeln. Verboten ist es auch, im Auto mit dem Handy am Ohr zu telefonieren oder Nachrichten zu tippen. Das gilt auch, wenn der Motor abgestellt ist. Telefonieren über die Freisprechanlage ist hingegen erlaubt.

