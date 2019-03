B-Sides-Festival setzt jetzt auf Cashless-System

Das Programm des 14. B-Sides-Festivals wurde am Dienstag veröffentlicht. Musiker wie Kate Tempest, Pyrit, Black Sea Dahu, und viele weitere werden am Festival teilnehmen. Abseits des Mainstreams werden die Künstler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Drei Viertel der Künstler kommen aus der Schweiz, die Hälfte davon sogar aus der Region, wie die Festival-Organisatoren mitteilten.

Das B-Sides verteilt sich auf drei Tage, vom 13. bis 15. Juni. Erstmals wird am B-Sides ein Cashless-System eingerichtet: Bezahlen kann man nur noch mit einer aufladbaren Karte, das Festival will künftig auf Bargeld verzichten. Dadurch sollen einerseits für die Besucher die Wartezeiten verkürzt werden, andererseits werde der Umgang mit dem Cash Management einfacher. Die Zahlung mit der Karte soll ein Schritt in die Zukunft sein, teilten die Organisatoren weiter mit.

(ruh)