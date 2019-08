In Zug steigt eine Party für 350'000 Feiernde

Rund sechs Jahre Vorbereitung waren nötig, nun ist es endlich so weit: Heute beginnt in der Stadt Zug das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf). Und das alles passiert an den drei Tagen:

Freitag 23. August 2019

• 5.30 Uhr: Öffnung der Restaurants und Stände

• 11 Uhr: Der Schwingplatz wird offiziell abgenommen und das Festgelände eröffnet.

• 13 Uhr: Fahnenempfang.

• 14 Uhr: Start des Festumzugs.

• 15 Uhr: Bekanntgabe der Einteilung des 1. Gangs.

• 20 Uhr: Konzerte unter anderem von Nickless, Hecht und Francine Jordi auf dem Festgelände. Danach legen DJs auf.

• 3 Uhr: Schliessung der Restaurants, Stände und Bars.

Samstag 24. August 2019

• 5.30 Uhr: Öffnung der Restaurants und Stände.

• 7 Uhr: Public Viewing auf dem Festgelände.

• 7.30 Uhr: Einmarsch der Schwinger in die Arena.

• 8 Uhr: Anschwingen, (1. und 2. Gang).

• 8 Uhr: Wettkambeginn Steinstossen.

• 13.30 Uhr: Ausschwingen (3. und 4. Gang).

• 14 Uhr: Final 20kg-Stein.

• 14.30 Uhr: Final 40kg-Stein.

• 15.30 Uhr: Rangverkündigung 20kg-Stein, 40kg-Stein und Unspunnenstein.

• 18 Uhr: Ökumenische Jodlermesse in der Katholischen Kirche St. Johannes Zug.

• 20 Uhr: Konzerte unter anderem von Manillio, Lo & Leduc und ChueLee auf dem Festgelände. Danach legen DJs auf.

• 3 Uhr: Schliessung der Restaurants, Stände und Bars.

Sonntag 25. August 2019

• 5.30 Uhr: Öffnung der Restaurants und Stände.

• 7 Uhr: Public Viewing auf dem Festgelände.

• 7.45 Uhr: Ausstich (5. Gang).

• 9.30 Uhr: Festakt in der Arena.

• 10.30 Uhr: Rangverkündigung für die nach 4 Gängen ausgeschiedenen Schwinger.

• 10.30 Uhr: Ausstich, 6. Gang.

• 13.30 Uhr: Kranzausstich, 7. Gang.

• 14 Uhr: Rangverkündigung für die nach 6 Gängen ausgeschiedenen Schwinger.

• 14.45 Uhr: Unspunnenstein: Finalwettkampf in der Arena.

• 15.15 Uhr: Kranzausstich, 8. Gang.

• 16.45 Uhr: Schlussgang.

• 17.15 Uhr: Schlussakt in der Arena.

• 18.15 Uhr: Rangverkündigung in der Arena.

• 22 Uhr: Schliessung der Restaurants, Stände und Bars.

Montag 25. August 2019

• bis ca. 14 Uhr ist die Gabenbeiz durchgehend geöffnet.

