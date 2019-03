Kapselhotel öffnet nach Katastrophen-Start neu

Das erste Kapselhotel der Schweiz startet einen neuen Anlauf. Im November 2018 eröffnete das Hotel schon ein einmal, allerdings musste es nach zwei Wochen wieder schliessen. Der Grund war eine «Kommunikationspanne», wie es hiess. Die Stadt Luzern hatte das Baugesuch des Hotels noch gar nicht bewilligt.

Jetzt, knapp fünf Monate später, seien alle Bewilligungen da. Nachdem das Bauamt, die Gebäudeversicherung und die Gewerbepolizei die Infrastruktur am Luzerner Hirschengraben 40 besichtigt und abgenommen hatten, wurde nun die Wirtschaftsbewilligung erteilt, wie Zentralplus berichtet.

Grosse Nachfrage

Obwohl nach der Schliessung im November alle bereits gebuchten Zimmer storniert und die Gäste in ein anderes Hotel umgebucht werden mussten, sei die Nachfrage gross geblieben: «In den letzten drei Tagen haben wir extrem viele Buchungen erhalten. Wir freuen uns sehr, dass das Interesse noch so gross ist», sagt Mitgründer Johannes Imholz.

Die Betreiber der capsule hotel GmbH hätten die Verzögerungen konstruktiv genutzt: «Wir haben in den letzten Monaten an den Details gefeilt und sind nun zu 100 Prozent bereit», sagt Imholz. So seien die Kapseln besser abzudunkeln, der Buchungsprozess optimiert und das Business-Modell weiterentwickelt.

Eine Nacht für 38 Franken

In Japan ist es bereits verbreitet, dass Menschen in Schlafkapseln übernachten. Am Montag ist dies hierzulande nun auch offiziell möglich. Die 19 Schlafplätze können wieder reserviert werden. Eine Übernachtung ist ab 38 Franken buchbar. Es kann zwischen vier verschiedenen Kapseln entschieden werden: Relax Space Capsule, Female Capsule, Capsule mit TV und der Premium Capsule.

(mik)