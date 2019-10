Von diesem Auto blieb nur noch Schrott übrig

Von der Schlossergasse in Hochdorf herkommend fuhr ein Autofahrer am Montag gegen 17.20 Uhr in Richtung Baldeggstrasse. bei der dortigen Einmündung kam es zu einem Zusammenprall mit einem Auto, das gerade von Hochdorf in Richtung Baldegg unterwegs war.

Eine Beifahrerin wurde beim Zusammenprall leicht verletzt. Sie werde sich nötigenfalls in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.

Beide Autos wurden beim Unfall so stark beschädigt, dass sie danach nicht mehr fahrbar waren. Die Unfallautos mussten abtransportiert werden. Der Sachschaden beträgt 30'000 Franken.

(gwa)