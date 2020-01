Der 80-Tonnen-Kran wird aus dem See geborgen

Passiert war es am 15. Januar: Ein Pneukran mit einer mobilen Trafostation war in den Vierwaldstättersee gekippt. Der betroffene Pneukran ist 60 Tonnen schwer, sein Gegengewicht, das am Heck befestigt ist, wiegt 20 Tonnen. Am Montag soll der Kran aus dem See geholt werden. Die Bergungsarbeiten siehst du oben im Livestream.

(gwa/nke)