Der grosse Fritschiumzug hier im Livestream

13'000 Fasnächtler fanden sich am Schmutzigen Donnerstag in der Früh in Luzern ein: Mit dem Urknall und dem anschliessenden Fötzeliräge startete die Stadt in die fünfte Jahreszeit. Guuggen ziehen durch die Stadt und spielen auf verschiedenen Plätzen, Kleingruppen führen Theaterstücke auf und sowieso ist einfach alles rüüdig.



So startete Luzern in die Fasnacht. (Video: nke/Keystone-SDA)

Mit dem Fritschiumzug um 14 Uhr steht das nächste Highlight an. 20 Minuten überträgt den Umzug im Livestream. Das ist aber noch lange nicht das Ende. Wir nehmen Sie auch an den weiteren Fasnachtstagen mit ins Getümmel.

Güdismontag:

• Die Tagwache der Wey-Zunft gibts ab 5.45 Uhr live im Stream.

• Um 14 Uhr folgt der grosse Fasnachtsumzug der Wey-Zunft.

Güdisdienstag:

• Jetzt haben die Kinder ihren grossen Auftritt: Das Kindermonster zeigen wir ebenfalls live, Beginn ist um 14 Uhr.

• Der krönende Abschluss der Fasnacht ist das Monstercorso der Vereinigte ab 19.30 Uhr. Kult-Radio-Moderator Andy Wolf, Bruno Schmid von der Fidelitas Lucernesis und Guido Jacopino von der Vereinigte moderieren das rüüdige Treiben, Fasnächtlerin Sandra Chiecchi ist Reporterin im Fasnachtsgewühl.

Natürlich gibt es im Anschluss an sämtliche Fasnachts-Höhepunkte Videos dazu auf 20minuten.ch. Wir wünschen rüüdig viel Spass!

(jab/gwa)