Lenker rast ausserorts mit 148 km/h

Genau 13.02 Uhr war es am Mittwoch, als ein Autofahrer (36) mit seinem Sportwagen an der Messstelle auf der Bertiswilstrasse in Rothenburg vorbei raste. Der Deutsche war dabei mit 143 km/h unterwegs, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit. Erlaubt gewesen wären maximal 80 Stundenkilometer.

Die Polizei hielt den Fahrer an und nahm ihn vorläufig fest. Der Fahrausweis wurde ihm abgenommen, sein Sportwagen wurde sichergestellt. Inzwischen ist der 36-Jährige wieder entlassen worden. Der Mann wird angezeigt.

(gwa)