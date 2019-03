Die Fasnacht startet in die zweite Runde

Punkt 6 Uhr übernahm die Wey-Zunft das Zepter über das närrische Treiben. 4000 Fasnächtler waren an der Tagwache dabei. Am Nachmittag findet als nächster Höhepunkt der Wey-Umzug statt.

Die Wey-Tagwache auf dem Kapellplatz verlief ruhig, wie Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei, der Agentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Es gab keine Zwischenfälle.

30'000 Zuschauer am Umzug erwartet

Zur Tagwache gehören auch das Orangenauswerfen und der anschliessende Zug des Zunftmeisters Hebi Lörch durch die Altstadt – begleitet von Guggenmusigen. Der Güdismontag ist in Luzern der Ehrentag der Wey-Zunft.

Am Nachmittag startet um 14 Uhr der grosse Wey-Umzug. Dabei werden jeweils über 30'000 Zuschauer erwartet. Er startet beim Luzernerhof und geht über die Seebrücke in die Neustadt. Das närrische Treiben dauert in Luzern noch bis in die Nacht auf den Aschermittwoch.



(sda)