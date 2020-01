Die Kick-Ass-Award-Gala im Livestream

Jedes Jahr zeichnet das Luzerner Jugendradio 3Fach in einer grossen Award-Gala im Konzerthaus Schüür die besten Songs und Künstler des Jahres aus. Gespannt warten die eingeladenen Künstler und Bands jeweils auf die Bekanntgabe der Gewinner.

Das ist der Kick Ass Award



Mit dem Preis kürt das Luzerner Jugendradio 3FACH jährlich den besten Luzerner Song des Jahres. An der fulminanten Gala wird dem Gewinner im Beisein von vielen Promis der Wanderpokal «Knut», ein Eisbär, übergeben. Daneben wird etwa auch das beste Album des Jahres gekürt oder ein Negativpreis wird vergeben. Hinzu kommen Awards in Kategorien, die jährlich wechseln können.

Wer gewinnt wohl einen der begehrten Awards? Finde es raus – im Livestream bei 20 Minuten am Mittwoch ab 20 Uhr.

An der fulminanten Gala gibts jedes Jahr viel zu lachen. Auch Promis lassen sich den Spass jeweils nicht entegehen: Die Awards werden vergeben von Bachelor Patric Haziri, Moderatorin Sara Bachmann und Kantonsratspräsident Josef Wyss. Weiter dabei sind der Krienser Stadtpräsident Cyrill Wiget, LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser, Dragqueen Mona Gamie und Seppli MC.



Die Nominierten für den besten Song des Jahres:

• Hanreti – Shine On

• TBRW & Feli ciano – Flip It Like A Dolphin

• Moonslut – HEavy Letter

• Ivorrie – Straight

• Miniks – Für Immer Niemer

• Pink Spider – Sweet Relief

• Me & The Magic Horses – It Ain't You

• Yet No Yokai – Fahrenheit

• Film 2 – Tottenham Punks

• Vsitor – Keep On Running

• T'u – Barico

• Blind Butcher – Liebe Leben

• S S S S – The Walls, The Corridors, The Baffles

• Martina Lussi – Anarchy For Her

• Blind Boy de Vita – Hold The Knight

• Haubi Songs – Stars

• Cold Reading – Present Tense

• Luce –Enchanted Garden

• EMM x Kackmusikk – Lines

• GeilerAsDu – Curfew

• NA DEE – Mouse in vette

• Son Ami – Don't Leave Me Alone

• M’Ghadi – Roots

• Gob Ribbons – Metanoia

• Insanity – Moneyfest

Die Nominierten für das beste Album des Jahres:

• Visu – Libra

• Hanreti – Cherries Apples Pineapples And Limes

• GeilerAsDu – Fyre Festival Diaries (Playlist)

• Me & The Magic Horses – Travelling Roads

• Haubi Songs – Highlife

• Achronian Scar – Gate Into The Abyss

• davey6000 – nashville (EP)

• TBRW & Feli Ciano – Chollo 2 (EP)

• Visitor – Keep On Running

• Nährwerk – Sonar

• Blind Butcher – Piss Me A Rainbow

• S S S S – Walls, Corridors, Baffles

• Martina Lussi – Diffusion is a Force

• T’u – Nektar

• Glauco Cataldo – Watolosita

