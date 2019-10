Nach Absturz fährt Bahn ab Freitag wieder

Wie der Verwaltungsrat der Rotenfluebahn Mythenregion AG in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt, sind die vom Bahnbetreiber beauftragten Kontrollen am Seil und an der Anlage am Dienstag abgeschlossen worden. Ab Freitag, 25. Oktober werde die Bahn wieder planmässig verkehren. Das bahneigene Bergrestaurant Gipfelstubli ist bereits ab Mittwoch wieder geöffnet.

Windböhe war für Absturz verantwortlich

Eine Gondel der Rotenfluebahn in Rickenbach SZ war am Sonntag, 20. Oktober kurz vor dem Mittag abgestürzt. In der Gondel befand sich niemand und es gab keine Verletzten. Der Bahnbetreiber war zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits an der Schliessung der Anlage.

Die Schliessung dauere maximal 20 Minuten. Der Vorfall ereignete sich gemäss Bahn in diesem Zeitfenster. Gemäss Erkenntnissen habe eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen zum Absturz der Gondel geführt: Es war eine aussergewöhnlich massive Windböe, die seitlich auf die leere Gondel traf, worauf diese so auspendelte, dass sie mit der Stütze kollidierte und in der Folge abstürzte.

(nob)